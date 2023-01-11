Синоптики обновили экстренное предупреждение о непогоде: ветер будет до 28 м/с

В Свердловской области синоптики обновили экстренное предупреждение о непогоде.

«В ближайший час и до конца суток 12 января местами в Свердловской области ожидается сильный ветер 25-28 м/с. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее синоптики обещали, что ветер усилится только с 12 января и будет до 17 м/с.

Тем, кто находится дома, нужно закрыть окна и двери и проверить их надежность, по возможности отключить электроприборы. На улице надо держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром, особенно если речь идет о стройке.

Автовладельцам стоит помнить о скоростном режиме и дистанции, избегать резких маневров и не парковаться близ деревьев и рекламных щитов. «О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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