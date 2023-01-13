МЧС снова предупреждает о сильном ветре до 25 метров в секунду

Региональное управление МЧС вновь выпустило предупреждение о непогоде. «Ночью и утром 14 января в Свердловской области сохраняется очень сильный ветер до 25 метров в секунду», – такие СМС-сообщения получили абоненты сотовых операторов.

Правда, в отличие от предыдущих предупреждений, новое распространяется только на горную местность. В случаях ЧС свердловчан просят звонить по телефонам 101, 112.

По данным синоптиков, в Свердловской области в выходные ожидается -5 …-10 градусов днем, до -14 – ночью. Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.

Напомним, на этой неделе МЧС уже предупреждало о сильном ветре: 11 и 12 января порывы ощущались на территории всего региона, в том числе в Екатеринбурге. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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