Коммунальщики перешли на усиленный режим работы в связи с ветрами до 28 м/с

В Свердловскую область, как и обещали синоптики, пришли сильнейшие ветра. Порывы сейчас такие, что почти сбивают с ног. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. О серьезных авариях пока не сообщалось.

«Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное минЖКХ. Жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова службы экстренных оперативных служб 112», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Коммунальщики рассказывают, что минувшей ночью наиболее серьезные порывы ветра были на севере Свердловской области, в остальных территориях ситуация лучше. На текущий момент информации о серьезных нарушениях в работах систем не поступало, ветровые нагрузки расчетные.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе компании «Россети Урал», в целом в электросетевом комплексе в период объявления штормового предупреждения ситуация штатная.

«Серьезных технологических нарушений не зафиксировано. Энергетики осуществляют мониторинг за работой оборудования. Наблюдались локальные технологические нарушения, вызванные порывами ветра, но автоматика защит работы энергооборудования отрабатывала штатно и данные нарушения не повлекли за собой приостановку электроснабжения клиентов», – сообщили в пресс-службе.

Тем не менее всем коммунальным службам поручено подготовиться к выполнению аварийно-восстановительных работ, а главам муниципалитетов – организовать непрерывный мониторинг систем жизнеобеспечения территорий.

Напомним, накануне вечером синоптики выпустили экстренное предупреждение о непогоде. С 18 часов 11 января и в течение всего сегодняшнего дня на территории области ожидается сильный ветер с порывами до 25-28 м/с. По сегодняшним прогнозам, завтра ветер стихнет до 4-9 м/с с порывами до 17 м/с.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Светлана Загороднева

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