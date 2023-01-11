Обвиняемый в попытке поджечь военкомат остался под стражей

Сегодня в Свердловском областном суде в закрытом режиме решался вопрос о мере пресечения Михаилу Никитину – его обвиняют в попытке теракта. Мужчина и его адвокат пытались оспорить решение Верх-Исетского районного суда о заключении под стражу. На свободу обвиняемый не выйдет, как сообщили в пресс-службе облсуда, решение об аресте до 25 марта осталось в силе.

Напомним, о задержании 47-летнего мужчины стало известно в ноябре прошлого года, силовики считают, что он планировал поджечь военкомат Кировского района Екатеринбурга. «Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти. По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств», – сообщали тогда в пресс-службе свердловского УФСБ.

Екатеринбург, Марина Иванова

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