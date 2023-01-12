Пресс-конференцию свердловского губернатора внезапно отменили

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил об отмене ежегодной традиционной пресс-конференции главы региона. «В связи с изменениями рабочего графика пресс-конференция Евгения Куйвашева перенесена на более поздний срок», – сообщили там.

Пресс-конференция должна была состояться завтра, 13 января, в 11:00 в «Кванториуме» Интересно, что традиционный бал прессы, приуроченный ко Дню российской печати, состоится. Правда, исходя из формулировки, можно ожидать, что губернатора там не будет. «Представители СМИ не останутся без внимания со стороны правительства Свердловской области», – заявили в ДИПе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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