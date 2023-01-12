Медиа обсуждают причины внезапной отмены пресс-конференции губернатора

Свердловские журналисты обсуждают причины внезапной отмены ежегодной пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева. Как и в прошлые годы, ее приурочили ко Дню российской печати, однако в этот раз общение с прессой решили отменить меньше, чем за сутки до назначенного времени.

Официально департамент информационной политики Свердловской области не сообщил о причинах отмены завтрашней пресс-конференции. В кулуарах тоже лишь гадают о том, что случилось.

Одна из версий – губернатора нет в городе, регионе и вообще в стране, а публикации с фото, выпущенные его пресс-службой на этой неделе, якобы заготовки. Однако, по информации «Нового Дня», эта версия ошибочна. Евгений Куйвашев на этой неделе был в Екатеринбурге и даже проводил еженедельное совещание правительства, что подтверждают участники мероприятия.

Другая версия – некое срочное мероприятие, из-за которого встречу с журналистами пришлось отменить. В редакциях ранее обсуждали, что на похороны научного руководителя корпорации «Алмаз-Антей» Павла Камнева может прибыть руководство Минобороны РФ или другие высокопоставленные федеральные чиновники, а потому присутствие губернатора обязательно. Однако прощание с инженером-конструктором пройдет утром, и эта версия, даже если она подтвердится, едва ли объясняет отмену пресс-конференции, которая должна была пройти ближе к полудню.

Еще один вариант – состояние здоровья главы региона. По данным агентства, речь идет не только об отмене пресс-конефренции, но и о том, что Евгений Куйвашев не появится на традиционном губернаторском балу прессы в честь Дня российской печати, равно как не будет вести и пятничный оперативный штаб – это поручено его заму Алексею Шмыкову. При этом в федеральном совещании по видеоконференцсвязи все же планируется участие самого губернатора.

Также СМИ и телеграм-каналы ранее сообщали о якобы готовящейся скорой отставке некоторых российских губернаторов, в числе которых называлась и фамилия Куйвашева, однако никаких серьезных подтверждений этой информации не было.

Добавим, в департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что речь идет не об окончательной отмене, а лишь о переносе пресс-конференции, новое время и дата которой будут названы позже.

Екатеринбург, Елена Сычева

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