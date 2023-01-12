В каникулы на Среднем Урале подорожали овощи, колбаса и водка

Свердловскстат подсчитал, как изменились цены на продукты в новогодние праздники. По сравнению с декабрем прошлого года к 9 января сильнее всего выросли цены на овощи – огурцы стали дороже сразу на 8,7%, помидоры – почти на 5%, лук прибавил в цене 6,7%.

Кроме того, подорожала вареная колбаса – на 2,4%, теперь кило в среднем стоит 494 рубля. Баранина стала дороже на 2 %, килограмм обойдется в 635 рублей. Продолжила ползти вверх цена на смесь для детского питания – плюс 1,6%. А еще дороже стала водка – литр продают за 664 рубля, на 2,5% больше, чем в том году.

Однако многие продукты в первых числах января стали дешевле, правда, незначительно. Более чем на процент упала цена на чай и рис. Среди других подешевевших товаров – говядина, курица, масло, творог, яйца, картофель, яблоки, но падение стоимости не превысило и процент от уровня прошлого года. Добавим, инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%, годом ранее она была 4,9%.

Екатеринбург, Марина Иванова

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