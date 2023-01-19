С началом года овощи дорожают на 8-10 % за неделю

Свердловскстат опубликовал данные о том, как изменились цены за вторую неделю года. К 16 января в регионе серьезно подорожали овощи: лук сразу на 10 %, морковь на 8%, огурцы на 4,6%, капуста на 4%. Также дороже стали свекла, овощные и фруктовые консервы для детского питания, бананы.

Отметим, за первую неделю января овощи также росли в цене: огурцы стали дороже сразу на 8,7%, помидоры – почти на 5%, лук прибавил в цене 6,7%.

Екатеринбург, Марина Иванова

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