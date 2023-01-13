Непогода отступает: в Екатеринбурге заработал ледовый городок

В Екатеринбурге возобновили работу главные новогодние площадки. Уже сегодня утром в ледовом городке на площади 1905 года были посетители. В выходные он будет работать по расписанию, с 10:00 до 22:00. Городок закрывали на техническое обслуживание из-за непогоды. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, специалисты проверили все конструкции – мачты освещения, гирлянды, аттракционы и елку.

В ЦПКиО возобновил работу каток, в выходные он будет открыт с 10:00 до 23:00, в вечерние часы покататься можно будет под музыкальное сопровождение: будут выступать диджей, музыканты, играющие на арфе и флейте, и скрипичный квартет.

По данным Уральского УГМС, еще сегодня местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер 25-28 м/с. В Екатеринбурге днем будет -8…-10 °C, ветер западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. В выходные температура воздуха будет такой же, а ветер утихнет до 4-9 м/с без сильных порывов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»