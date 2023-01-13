Инфекционист рассказал об особенностях штамма «кракен»: маски не помогут

Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал основные отличия нового подвида «кракен» от предыдущих штаммов Covid-19. Вирус вызывает те же симптомы, схожие с ОРВИ. Чаще всего у заболевшего «кракеном» проявляются субфебрильная лихорадка, ринит, кашель, головные и мышечные боли.

«Наиболее существенное отличие этого штамма в том, что он является «правнуком» «омикрона». То есть это по сути тот же самый штамм «омикрон», но с изменениями в части S-белка, что позволяет ему лучше других маскироваться от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили «омикрон» в разных вариациях. Это делает «кракен» более заразным, чем предыдущие штаммы. Но у большинства людей, которые ранее встречались с ковидом – переболели или вакцинировались – заболевание протекает достаточно легко. Потому что Т-клеточный иммунитет вспоминает, что ранее встречался с ковидом и начинает бороться с ним», – рассказал главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

«Кракен» передается воздушно-капельным путем, как и остальные штаммы ковида. Но при этом заразность вируса стала выше. Если раньше считалось, что заболевший «омикроном» условно заражает 5-6 человек, то «кракен» распространяется на 10-12 человек. По сравнению со штаммом «омикрон» индекс контагиозности «кракена» вырос в два раза.

Несмотря на быстрое распространение нового штамма, показатели смертности не выросли. В тех странах, где обнаружен стремительный рост «кракена» (США и частично Европа), не отмечается нарастание случаев госпитализации и смертельных исходов.

«Вероятно, нас ждет всплеск заболеваемости, но вряд ли он перерастет в новую волну пандемии, потому что большое количество случаев ковида будет списано на обычное ОРВИ, так как они максимально схожи по проявлениям. Вирус снова будет заметен, и можно будет говорить о новой волне только в том случае, если он станет более зловредным. Но предпосылок для этого нет. Мутации коронавируса, которые происходят в S-белке, за счет чего и появляются новые субштаммы, направлены на то, чтобы лучше проникать в организм человека и уходить от иммунной атаки при этом внедрении», – отметил Андрей Поздняков.

Врач отмечает, что маски при таком уровне заразности, как у «кракена», не помогут. Следует применять простые и всем известные меры предосторожности: избегать мест скопления людей и поддерживать иммунитет за счет здорового образа жизни.

В группе риска находятся пациенты, страдающие иммунодефицитом, пожилые, люди с хроническими болезнями и избыточной массой тела. Для них любой штамм коронавируса может стать опасным, как и другие вирусы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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