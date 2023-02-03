Второй случай заражения «кракеном» выявлен в России

В России выявили второй случай заражения субвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 («кракен»). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «Кракен» обнаружили у заболевшего из Тувы.
Отмечается, что заразившийся переносит инфекцию в легкой форме.
В ведомстве заявили, что активное распространение «кракена» в России маловероятно, несмотря на то, что данный подвариант омикрон-штамма может более эффективно уклоняться от иммунной защиты.
Напомним, первый случай заражения «кракеном» в России подтвердили 12 января. Заболевшей оказалась жительница Пензы.
Специалисты ранее указывали, что «кракен» отличается более высокой заразностью, но вызванное этой мутацией заболевание в основном протекает легко.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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