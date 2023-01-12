В России выявлен заразный штамм коронавируса «Кракен»

В России обнаружен субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получивший название «Кракен» и отличающийся большей заразностью. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Заболевший с новой мутацией омикрон-штамма выявлен в Пензенской области.

«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона – XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», – говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящее время в России установлена широкая линейка разновидностей омикрон-штамма, но доминирующей остается линия ВА.5. Вариант «Дельта», который получил широкое распространение во второй половине 2021 года, в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. «Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», – добавили в ведомстве.

Специалисты ранее указывали, что новый вариант омикрон-штамма «Кракен» отличается более высокой заразностью, но вызванное этой мутацией заболевание в основном протекает легко.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что не видят необходимости во введении дополнительных противоэпидемических мер в стране из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом в Китае.

Москва, Наталья Петрова

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