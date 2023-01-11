Россия не будет вводить особые ограничения из-за вспышки коронавируса в Китае

В России не видят необходимости во введении дополнительных мер из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом в Китае. Об этом сообщила начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина.

В нашей стране существует автоматизированная система контроля за заболеваемостью, которая позволяет не допускать осложнения ситуации. Принимаемые меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям России и Китая.

Резкий рост числа заболевших Covid-19 в Китае наблюдается с конца 2022 года. В стране прошли митинги против так называемой политики «нулевого ковида». Протестующие выступили за отмену тотальных локдаунов и массового тестирования. Власти КНР пошли на уступки и отменили часть самых жестких ограничений.

Высокий процент заражений в Китае вынудил ряд стран принять дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса в отношении китайцев, выезжающих за пределы страны. В Пекине назвали эти меры дискриминационными.

Москва, Зоя Осколкова

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