На Среднем Урале проживают 2200 беженцев из ЛДНР и Украины

В настоящее время на территории Свердловской области находятся свыше 2200 граждан, покинувших новые субъекты РФ и отдельные области Украины.

В 11 функционирующих пунктах временного содержания располагаются около 600 человек. Остальные, прибывшие в города Свердловской области самостоятельно, живут у своих родственников и друзей. Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, такие цифры назвал замминистра соцполитики региона Алексей Сабитов на встрече с новыми вынужденными переселенцами в тагильском ПВР.

В начале этой недели в Нижний Тагил из новых регионов прибыли 35 человек. Руководство города уже устроило прибывших в составе группы 12 детей в дошкольные и средние образовательные учреждения. Сейчас приоритетной является задача поиска рабочих мест для взрослых в соответствии с их образованием и опытом.

Напомним, 12 марта 2022 года российское правительство приняло постановление о распределении по субъектам Федерации граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР. Всего Россия должна была принять почти 96 тысяч беженцев. В Свердловскую область, согласно документу, должны были приехать 1650 беженцев.

https://newdaynews.ru/tyumen/753126.html

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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