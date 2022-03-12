Беженцев из Украины распределили по регионам России: УрФО примет 4,7 тысяч человек

Российское правительство 12 марта приняло постановление о распределении по субъектам федерации граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР.

Согласно документу, подписанному Михаилом Мишустиным, всего Россия примет почти 96 тысяч беженцев. Основную часть отправят в Воронежскую область, Краснодарский край, Крым, Ростовскую и Белгородскую области.

В Уральский федеральный округ планируется отправить 4687 человек.

Так, Тюменская область примет у себя 1600 эвакуированных жителей, Югра – 572, Ямал – 200.

Самая большая нагрузка в УрФО ляжет на Свердловскую область, туда распределили 1650 беженцев.

В Челябинскую область приедет 565 человек.

Меньше всего эвакуированных из Украины граждан распределено в Курганскую область – всего 100 человек.

Тюмень, Ольга Федорова

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