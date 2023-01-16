Крещенских морозов на Урале не будет

В Свердловскую область идет теплая погода: всю ближайшую неделю не будет не только морозов, но и шквалистых порывов ветра. По данным Гидрометцентра РФ, сегодня потеплеет до -7 °C, завтра будет еще на два градуса теплее, 18 и 19 января ожидается -4° с западным ветром 4 м/с, ниже этой отметки температура на неделе опускаться не будет.

Добавим, 19 января отмечается Крещение Господне. Полный список купелей в регионе пока не готов, в Екатеринбурге будет 9 купелей.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»