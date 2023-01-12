В Екатеринбурге планируют открыть 9 купелей

В мэрии Екатеринбурга сегодня прошло совещание, посвященное Крещению. Предполагается, что в этом году в Екатеринбурге будет открыто 9 купелей. В настоящее время приняты 3 заявки от организаторов, остальные 6 находятся на этапе подготовки. В пресс-службе администрации пока не называют их адреса, так как разрешения еще не получены. Традиционно в городе открываются купели на ВИЗе, Шарташе, в центре города. Уже известно, где будет прорубь в Академическом районе.

Екатеринбург, Марина Иванова

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