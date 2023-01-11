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Среда, 11 января 2023, 10:00 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге начинают готовить проруби

В Екатеринбурге началась подготовка к Крещению. Сегодня стало известно, где и как можно будет окунуться в прорубь в Академическом. В этом районе купель организуют рядом с храмом Святых Божиих Строителей:

  • крещенские купания начнутся 18 января в 23:30;
  • купель будет действовать весь день, 19 января.

Как рассказали в пресс-службе УК «Академическое», иордань обустроят в шатре, который защитит жителей от ветра и снега. Рядом установят раздевалки для мужчин и женщин, где удобно переодеться и оставить вещи. 18 января после Божественной литургии настоятель храма Святых Божиих Строителей Даниил Рябинин проведет чин водоосвящения. В храме все желающие смогут набрать святой воды. Следить за безопасностью во время купаний будут полицейские и сотрудники ГБР, на месте будут дежурить медики и представители МЧС. В управляющей компании советуют местным жителям оставлять машины напротив дома № 57 на проспекте Академика Сахарова. Из-за строительства трамвайной линии на ул. Вильгельма де Геннина – Парина парковка будет ограничена.

Добавим, традиционно в Свердловской области открываются около сотни купелей, более десятка из них – в Екатеринбурге. Полный список будет опубликован позже.

Екатеринбург, Марина Иванова

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