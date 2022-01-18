О богослове Винни-Пухе и безопасности: в Екатеринбурге освятили купели (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге начались крещенские купания. Одной из первых открылась купель на Верх-Исетском пруду.

Крещенские купели готовы

Перед освящением воды прорубь проверили сотрудники МЧС: «Смотрим толщину льда, здесь он 40 сантиметров. Это позволяет безопасно находиться на льду до 40 людям. При каждой купели дежурят спасатели», – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по Свердловской области Николай Главатских.

Глубина купели не должна превышать 1,2-1,8 метра, а внутрь помещается короб, чтобы человека не унесло течением.

Воду освятил настоятель Успенского храма протоиерей Евгений Попиченко. «Как сказал незаслуженно забытый богослов XX века Винни-Пух, когда Пятачок попросил сочинить очередную вопилку: «Поэзия – это не то, что ты идешь и находишь, как грибы на дороге. Поэзия – то, что находит на тебя, а ты можешь только прийти и стать в то место, где тебя могут найти. Место, где нас может найти бог, – наше сердце. Для того чтобы он нас нашел в нашем сердце, нужно очень сильно этого захотеть, попросить об этом бога с верой и подготовить сердце для встречи с богом, вычистить его от нечистоты. Тогда бог нас найдет. Искренне всех поздравляю с праздником, желаю найтись для бога», – обратился к присутствующим священник.

Первый нырнувший – екатеринбуржец Антон Маевский. «Вода холодная, как каждый год. При окунании возникает чувство причастности к своим предкам. Мы подражаем Христу, идем за его путем», – пояснил он.

Для купальщиков оборудовали открытые и закрытые купели. Безопасность будут обеспечивать 1,5 тысячи человек. В Свердловской области оборудованы 90 купелей, 15 в Екатеринбурге – полный список опубликован на сайте МЧС.

Спасатели просят не купаться в необорудованных купелях. «В период купаний сотрудники МЧС будут проводить рейды с целью выявления несанкционированных прорубей. Самовольно вырубленные купели силами администрации будут ликвидироваться путем засыпания снегом, выставлением ограждения и замораживания», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»