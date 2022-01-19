В Екатеринбурге православные отмечают Крещение и окунаются в иордани: адреса купелей

У екатеринбуржцев сегодня еще есть возможность принять участие в крещенских купаниях. Большинство купелей будут работать до 23-24 часов. Рассказываем, где можно окунуться.

Сегодня православные во всем мире отмечают Крещение Господне или Богоявление. В этот день церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Накануне и минувшей ночью во всех храмах и церквях Свердловской области совершились праздничные богоявленские богослужения. Во время них духовенство дважды освящает воду. По традиции воду освящают два раза. 18 января, в Крещенский сочельник, – чином великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой. И второй раз – в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии, рассказали в Екатеринбургской епархии. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил Божественную литургию в храме во имя великомученика Георгия Победоносца в селе Слобода – и там же освятил воду.

В день Крещения у православных принято окунаться в иордань – прорубь, вырубленную во льду водоема в форме креста. Многие уже успели искупаться вчера и сегодня ночью – всего по области вырезали 90 купелей. Но окунуться в освященную воду не запрещено до глубокой ночи.

В Екатеринбурге сегодня до 23-24 часов будут работать 15 купелей. Вот их адреса:

– Академический: территория Благовещенского Храма Святых Божии строителей

(ул. Вильгельма де Геннина, 61);

– Верх-Исетский пруд: четыре купели (ориентир – ул. Кирова, д. 40, 40/1);

– Шарташ: три купели – на южном берегу (ул. Отдыха, д. 1 а), две купели – со стороны улицы Проезжая (ориентир – ул. Проезжая, 110), одна купель – у базы отдыха «Каменный пляж» (ул. Отдыха, 107);

– Храм-на-Крови – одна купель (улица Царская 10);

– гостиница «Рамада» (10 км Новокольцовского тракта);

– мкр. Европейский (ул. Двинская 24);

– поселок Елизавет (ул. Базальтовая, 8а);

– Храм во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского (ул Цыганская 19);

– Чусовское озеро (в районе улицы Солнечная);

– Малоистокский пруд (ул. Трактовая 15);

– кемпинг «Европа-Азия» (334 км федеральной автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург, карьер «Южный берег»).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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