«Это неблагочестиво». Священник рассказал, что делают с крещенской водой

Председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин накануне Богоялвления напомнил, чего не стоит делать с крещенской водой. Он попросил относиться к ней бережно.

«Не допускать пролития святой воды, относиться аккуратно, хранить в святом месте – где совершается молитва, стоят иконы, употреблять размеренно в течение всего года. Брать десятками литров святую воду не рекомендуется, это не нужно. Некоторые храмы не имеют скважин, заготавливают ее, привозят чистую, свежую, чтобы всем хватило. Лично мне хватает одного литра в течение года», – рассказал он.

По его словам, некоторые люди набирают крещенскую воду в больших объемах, а потом применяют ее не по назначению. «Не надо заваривать в ней кофе или чай, варить на ней суп – это неблагочестиво», – предупредил священник.

Также он сказал, что нет никакой разницы между водой, освященной 18 и 19 числа. «У нас есть те, кто любят стоять в очередях, но это не нужно делать, как и пытаться прямо в храме умыться ею, окунуться тем более, вам сделают замечание, а вы расстроитесь. Приходите, спокойно берите небольшое количество воды, чтобы не смазать этот добрый праздник», – добавил отец Даниил.

Екатеринбург, Елена Сычева

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