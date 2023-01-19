Крещение: приметы, что можно и нельзя делать

Сегодня православные отмечают Крещение Господне. Традиционно люди окунаются в проруби, хотя Церковь и не относится к этому обряду как к обязательному и уж тем более смывающему грехи, как принято считать. Также люди набирают святую воду, освященную в храмах. Ей приписывают целебные и чудодейственные свойства. О том, чего категорически нельзя делать со святой крещенской водой, рассказал священник Даниил Рябинин.

Несмотря на то что святочный период заканчивается после освещения крещенской воды, в этот день девушки все же пытались узнать свою судьбу, гадая. В частности, в Крещение они выходили за ворота, загадывая суженого. Если первым встречным был старик, то это считалось дурной приметой, а если молодой парень – хорошей, которая сулила замужество уже в этом году.

Считалось хорошим знаком быстро вернуться домой после крещенского богослужения, люди верили, что тогда не опоздают и со сбором урожая. В ночь на Богоявление также считалось, что нужно посмотреть на звездное небо и крепко помолиться, чтобы загаданное сбылось.

Примечали люди и погоду на Крещение. Сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых, по другим верованиям, также туман и снегопад тоже были предвестниками богатой осени.

Екатеринбург, Елена Сычева

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