В МЧС рассказали, что сделают с нелегальными купелями

В этом году в крещенских купаниях примут участие больше уральцев, чем в прошлом. По крайней мере, такая возможность будет у большего числа людей. Об этом рассказал замглавы ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

«В этом году интерес к празднованию Крещения, инициатива органов местного самоуправления, выше, чем в прошлом году. Тогда были купели в 44 муниципалитетах, 88 купелей, а в этом – уже на 95 купелей из 54 муниципалитетов подали заявки, мы их проверяем на безопасность, ожидаем, что будут еще», – сказал он.

В ведомстве предостерегли от погружения в воду в необорудованных купелях, это смертельно опасно. «Сейчас наши сотрудники объезжают водоемы, чтобы найти несанкционированные купели, чтобы предотвратить ЧП. Там могут быть просто проруби без обследования льда, края льдин могут быть острыми, течение может быть. Не надо забывать про качество воды. Без сотрудников МЧС человек может не выбраться самостоятельно из купели, может переохладиться и так далее, – сказал он. – Такие необорудованные купели засыпаются снегом, заваливаются ветками, выдаются предписания к их организаторам, работаем с сотрудниками полиции. Конечно, необходимо использовать проверенные оборудованные купели. Список есть на сайте МЧС».

Екатеринбург, Елена Сычева

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