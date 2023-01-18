В Свердловской области открываются десятки купелей: карта

В ночь с 18 на 19 января пройдут крещенские окунания в прорубь. В этом году на территории Свердловской области подготовлено 95 купелей в 54 муниципальных образованиях. Специалисты Центра управления регионом составили карту мест, где оборудованы проруби.

Добавим, в Екатеринбурге к Крещению подготовили 11 мест. В МЧС готовятся к тому, что в этом году в крещенских купаниях примут участие больше уральцев, чем в прошлом. Спасатели предостерегают от купания в необорудованных и непроветренных местах. «Необорудованные купели засыпаются снегом, заваливаются ветками, выдаются предписания к их организаторам, работаем с сотрудниками полиции», – комментировал замглавы ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

Карта купелей

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»