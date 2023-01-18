Врач: во время крещенских купаний растет число инфарктов и инсультов

Медики каждый год фиксируют увеличение количества обращений во время крещенских купаний. Люди приходят к врачам с травмами, пневмониями, обострением хронических заболеваний, а еще растет количество инфарктов и инсультов в первые сутки после купания.

Об этом рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог «Инвитро-Урал» Софья Маликова. Доктор советует внимательно оценить состояние своего здоровья, прежде чем принять решение окунуться в прорубь.

«Абсолютным противопоказанием к купанию в проруби без подготовки, считается наличие у человека заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертоническая болезнь, ишемическая болезни сердца, атеросклероз, – говорит Софья Маликова. – Нельзя участвовать в купаниях, если у вас эпилепсия, склонность к судорогам, психические заболевания, сахарный диабет, ожирение, дислипидемия, заболевания щитовидной железы, пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит, гинекологические заболевания, уретрит, простатит, инфекционные и венерические заболевания, глаукома, конъюнктивит, бронхиальная астма, язва желудка, холецистит, энтероколит, гепатит, туберкулёз, аллергия на холод. Категорически не рекомендуется купать в проруби незакаленных детей. Исключение составляют дети старше 3 лет, абсолютно здоровые и практикующие закаливание – контрастный душ и обтирание либо обливание прохладной водой».

Если у вас нет вышеперечисленных заболеваний и вы решили сегодня ночью окунуться в прорубь, следует соблюдать некоторые правила. Специалисты советуют поесть за два часа до купания, но не переедать. Алкоголь употреблять «для согрева» нельзя: он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению. Перед погружением нужно разогреть мышцы, чтобы минимизировать стресс от ледяной воды. К проруби нужно подходить в удобной обуви, которая легко снимается и не скользит на льду. Во время погружения желательно окунаться по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Погружение в воду должно быть не более минуты и выполняться быстро, дыхание рекомендуется задержать. После погружения желательно завернуться в полотенце и переодеться в отведенном для этого месте, тщательно обтеревшись сухим полотенцем. После выпить горячий, но не обжигающий, травяной чай.

Напомним, в Екатеринбурге перед Крещением оборудовали 11 купелей, их список здесь. А всего в Свердловской области будет около ста оборудованных прорубей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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