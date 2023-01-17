В Екатеринбурге оборудуют 11 купелей (СПИСОК)

Администрация Екатеринбурга опубликовала список мест, где можно безопасно и комфортно совершить крещенское купание.

В мэрии отмечают, что в перечень попали только те локации, организаторы которых выполнили все требования безопасности и законодательства. В общей сложности в списке 11 пунктов:

1. АНО «Свердловский региональный центр здоровья и зимнего плавания «Шарти», озеро Шарташ, база отдыха «Каменный пляж» (улица Отдыха, 107), 1 купель.

2. ООО «Колмогор», озеро Шарташ (улица Отдыха, 25), 1 купель.

3. Хуторское казачье общество «Хутор Калиновский», озеро Шарташ (улица Отдыха, 1а), 3 купели.

4. Пожарная часть ГУ МЧС России по Свердловской области, озеро Шарташ (улица Проезжая, 110), 2 купели.

5. АО «УК «Академический», Храм Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61), 1 купель.

6. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское Озеро (улица Мира, 26б), 1 купель.

7. ООО «Челябэнергострой», Новокольцовский тракт, 10-й километр, 1 купель.

8. ГКУСО «ЛОК ПСО», Малоистокский пруд (улица Трактовая, 15), 1 купель.

9. Приход во имя Святого Великомученика Пантелеймона, поселок Исток, парк Святого семейства и храма Николая Чудотворца (переулок Молочный, 39/1), 1 купель.

10. ООО «Рыбалка на Калиновке», Калиновский разрез (улица Фрезеровщиков, 200), 1 купель.

11. ИП Фахртдинов Д.М., поселок Елизавет (улица Базальтовая, 8а), 1 купель.

Добавим, во многих городах Свердловской области также оборудованы организованные купели. С их списком можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС региона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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