Роспотребнадзор одобрил только шесть купелей в Екатеринбурге

Санврачи одобрили пока только шесть купелей в Екатеринбурге, вода в них соответствует гигиеническим нормативам. Это три купели на озере Шарташ – на улице Отдыха, 1А и 25, на Проезжей, 110. Также это купели на Елизавете на Базальтовой, 8А, возле «Рамады» и рядом с храмом в Академическом.

В списке одобренных главным управлением МЧС России по Свердловской области больше купелей – их 11. Две из них Роспотребнадзор уже забраковал – одну на Шарташе на улице Отдыха, 107, одну в поселке Чусовское между улицами Солнечной и Зеленой. Еще три в стадии проверки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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