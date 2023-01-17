В Екатеринбурге 73-летняя бабушка набрала кредиты и отдала миллионы лжеброкерам

В Екатеринбурге на уловки мошенников попалась еще одна пенсионерка. 73-летняя женщина отдала 3 миллиона рублей, поверив в возможность заработать на бирже.

Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, лжеброкеры позвонили бабушке по телефону, разъяснив особенности игры на торговой площадке и подробно изложив порядок инвестирования и способы заработка на электронной online-площадке. После чего ей установили необходимую «платформу». Женщине пришел код активации, и «брокеры» получили возможность со своего аккаунта управлять ее счетом. В online-режиме в личном кабинете пенсионерка видела состояние прибыли, как проводятся сделки, и умножается ее доход. Мошенники посоветовали вложить еще, тогда пенсионерка оформила в банках несколько кредитов, сняла все со своего накопительного счета, заняла у знакомых и перевела на счета, которые ей указали «консультанты». Затем она оценила свою прибыль – на счетах было плюс 32 тысячи долларов. Женщина пожелала вывести некоторую сумму, однако ей пояснили, что за данную операцию необходимо заплатить страховку и налог на прибыль в размере 2 тысяч долларов США. Доверившись звонившим, екатеринбурженка согласилась заплатить необходимую сумму. После этого заявительница через личный кабинет пополнила свой банковский счет, откуда потом деньги исчезли. О том, что ее обманули, горожанка догадалась лишь после того, как мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». «Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает: не выполняйте указания незнакомцев, особенно,связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегайтесь сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию», – напомнили в УМВД.

Ранее «Новый День» рассказывал, как распознать телефонного мошенника.

Екатеринбург, Марина Иванова

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