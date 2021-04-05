Безопасник Центробанка рассказал, как распознать телефонного мошенника

Пандемия спровоцировала рост онлайн-мошенничества и краж с банковских карт. Почти на 90% выросло число атак, совершенных с помощью социальной инженерии – то есть когда деньги выманивают не с помощью специальных программ, а просто убеждая человека самостоятельно выдать все данные и перевести деньги мошеннику. Чаще всего звонящий представляется сотрудником банка. И вопреки распространенному мнению, только в трети случаев жертвами становятся пенсионеры. Женщин обманывают чаще мужчин – в 65% случаев. Сегодня на пресс-конференции эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников рассказал, как определить, что на том конце провода – мошенник.

Первый признак – это сам факт того, что из якобы банка звонят вам, а не вы. Причем широко используется технология подменных номеров, то есть визуально цифры могут быть практически такими же, как и номер самого банка. Банк России инициировал принятие законопроекта о запрете технологии подменных номеров, но Госдума его еще не приняла.

Второй признак – с вами говорят о деньгах, о транзакциях, о необходимости перевода денег. Третье – звонящий просит уточнить, какая последняя операция по переводу денег у вас была, с такого разговора может начаться переход к совершению новых транзакций, выгодных мошеннику. Четвертое – вас пытаются вывести на эмоции, вам говорят, что средства уходят прямо сейчас, надо принимать меры. Пятое – вас торопят, не дают времени подумать, проконсультироваться с кем-то. В совокупности все эти признаки указывают на то, что с вами говорит явно мошенник. Не стоит продолжать беседу, тем более совершать какие-то действия по переводу денег, снятию наличных и отправке их кому-то, также не стоит раскрывать свои данные, сообщать номер и срок годности карты, диктовать одноразовые пароли из СМС.

В последнем случае популярным становится такой вариант обмана. Как рассказал эксперт, уже все знают, что говорить человеку код из СМС нельзя. Поэтому мошенники по телефону, представляясь кол-центром банка, говорят: «Вы не должны никому сообщать код, поэтому сейчас вам перезвонит робот, сообщите код ему». И человек не раздумывая называет секретный код этому «роботу».

За год Центробанк инициировал блокировку 26 тысяч телефонных номеров. «Новый День» во время пресс-конференции поинтересовался у сотрудников полиции, как часто такие звонки совершаются с территорий колоний и кто за это несет ответственность. «Благодаря грамотно организованной работе в том числе и совместной работе с учреждениями ГУФСИН данный вид мошенничества у нас наконец-то сдвинулся с места и возрос, но ненамного. Что касается профилактической работы и преступлений, совершенных дистанционно из мест лишения свободы, в этом году официально президентом Российской Федерации у нас издан указ, где запрещены любые виды сотовой и мобильной связи на территориях ФСИН. Сейчас намного меньше стало таких преступлений, где непосредственно сами преступники находятся на территориях исправительных колоний и совершают преступления», – прокомментировал врио начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу Александр Мухин. Никакими цифрами он это не подкрепил.

Добавим, по оценке российской секции Международной полицейской ассоциации, ущерб от звонков из колоний для граждан в прошлом году составил почти 2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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