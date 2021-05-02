В России появится сервис от МВД для борьбы с телефонными мошенниками

Министерство внутренних дел РФ разрабатывает сервис для борьбы с телефонными мошенниками. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Сервис «Антимошенник» встроят в мобильное приложение МВД. Контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года. Планируется, что программа будет доступна для использования в декабре 2021 года.

С помощью «Антимошенника» пользователи смогут определить, когда им звонят аферисты. Сервис сообщит, если звонок или сообщения приходят с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать.

Кроме того, в приложении будет и так называемый «белый список», его сможет составить сам пользователь. Звонки и сообщения с номеров из этого списка не будут блокироваться.

Как ранее сообщал «Новый День», из всех входящих звонков жителей России десятая часть поступает от мошенников. Злоумышленники чаще всего звонят из-за границы, но имеют возможность подменить номер, чтобы он определялся как, например, московский.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.04.21

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