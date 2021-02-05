МВД желает получить доступ к телефонным контактам россиян

На сайте госзакупок появился размещенный Министерством внутренних дел (МВД) аукцион на доработку мобильного приложения, которая позволила бы получить доступ к телефонным контактам его пользователей, пишет «Коммерсантъ».

Из техдокументации следует, что подрядчик должен добавить в приложение МВД России, позволяющее оперативно связываться с полицией и получать информацию о штрафах, новый модуль «Антимошенник». Благодаря это вшитой опции пользователи смогут распознавать звонки с номеров злоумышленников – приложение будет сравнивать входящие звонки с базой данных МВД.

При этом для работы модуль потребует доступ к телефонной книге пользователя. Начальная цена тендера составила 62,9 млн рублей. Эксперты полагают, что за счет нововведения МВД пополнит базу данных телефонных номеров. По словам директора центра Solar appScreener Даниила Чернова, для обычной проверки входящих вызовов на возможное мошенничество, приложению не требуется доступ к телефонной книге. Однако это позволит найти мошенников среди контактов пользователя.

Москва, Иван Гридин

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