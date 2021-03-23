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Вторник, 23 марта 2021, 13:39 мск

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Каждый десятый звонок поступает россиянам от телефонных мошенников

Из всех входящих звонков жителей России десятая часть поступает от мошенников. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«По нашим расчетам, сейчас каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, – это телефонное мошенничество», – рассказал Кузнецов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы.

По его словам, злоумышленники чаще всего звонят из-за границы, но имеют возможность подменить номер, чтобы он определялся как, например, московский. «Одним из таких вот институтов являются наши телекомы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают. Поэтому предлагается внести поправки в КОАП, связанные с тем, чтобы у нас появились какие-то санкции за то, что это происходит», – сказал представитель банка.

Кузнецов напомнил, что в России нет ответственности за подмену номера, пишет «Прайм». Технически достаточно не сложно заблокировать эти телефонные звонки, однако нужны изменения в закон о связи.

«Были такие несколько обсуждений, все поддержали, но почему-то эту поправку в закон о связи решено внести в осеннюю сессию. Мы бы попросили по возможности ускорить принятие этой поправки. Мы могли бы минимум на 60-70% остановить масштабы телефонного мошенничества в стране за счет ускоренного принятия этих поправок», – заключил Кузнецов.

Москва, Зоя Осколкова

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