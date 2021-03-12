В Санкт-Петербурге телефонные мошенники обманули генерала МВД

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники списали со счета генерала МВД более 600 тысяч рублей. Об этом стало известно РИА «Новости» от адвоката пособников аферистов.

По словам юриста, речь идет о классическом преступлении. Мошенник позвонил генералу, представившись сотрудником службы безопасности банка, и предложил перевести деньги на безопасный счет. Мужчина назвал пин-коды и пароли, которые позволили злоумышленникам украсть средства.

«Мой клиент – всего лишь дропер, является пособником в совершении преступления, он снимал похищенные деньги. Его нашли в течение недели, свою вину признал. Он раскаивается в совершении преступления и готов возместить ущерб… Со счетов генерала было списано 613 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.03.21

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