Мошенники начали звонить жертвам с номеров родственников и друзей

Мошенники в России стали маскировать свои номера под номера из списка контактов жертвы. О том, как это возможно технически, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Реализовать подмену номера в современных условиях не очень сложно. Для этого есть специальные сервисы и программы. Единственная сложность в том, чтобы узнать, под какой номер маскироваться.

«Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и, что важнее, могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента – для этого надо обоим зарегистрироваться в приложении и дать права доступа к контактам, – пояснил эксперт. – А потом к списку ваших контактов вполне может обратиться и тот, кому бы вы не хотели предоставлять такой доступ».

Назаренко отметил, что лишь отказавших от мобильных средств связи, можно полностью исключить контакты с мошенниками по телефону. В остальных случаях эксперт советует осознавать риски и учиться действовать так, чтобы свести к минимуму возможность обмана.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.02.21

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