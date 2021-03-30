Количество краж денег со счетов россиян выросло на треть в 2021 году

В России за январь текущего года на треть выросло количество краж денег с банковских счетов граждан, следует из данных Генпрокуратуры. При этом больше половины таких преступлений остаются нераскрытыми из-за невозможности установить личности подозреваемых.

Согласно информации надзорного ведомства, по итогам первого месяца 2021 года количество хищений со счетов граждан достигло 11,8 тыс., что на 30,4% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Больше всего подобных преступлений на 100 тысяч населения зарегистрировано в Удмуртии, Республике Алтай и Амурской области, приводит данные Генпрокуратуры газета «Известия».

В большинстве эти хищения остаются нераскрытыми. «По 7,4 тыс. предварительное расследование приостановлено в связи с неустановлением личности подозреваемого», – отмечается в материалах ведомства.

В России также заметно выросло количество различного рода мошенничеств. В частности, за январь зафиксировано почти 24 тыс. таких преступлений – это на 7,6% больше, чем годом ранее. Большинство из них совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В целом доля мошенничеств с использованием IT занимает 25% от всех зарегистрированных преступлений, тогда как год назад было 17,7%, а в 2019-м – 10,4%.

По оценкам экспертов, объем потерь россиян от телефонных и онлайн-мошенников по итогам 2020 года составил почти 150 млрд рублей, сообщал «Коммерсантъ». Аналитики BrandMonitor подсчитали, что наибольшую сумму – 66 млрд рублей – аферисты заполучили, выдавая себя за представителей банков и снимая деньги через банкоматы. 46,5 млрд рублей было похищено посредством предложений фиктивных медицинских услуг. Еще 18,6 млрд рублей злоумышленникам принесли фишинговые сайты и поддельные интернет-магазины.

Москва, Наталья Петрова

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