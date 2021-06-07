Половина россиян считают борьбу с телефонными мошенниками обязанностью государства

Более половины жителей России сталкивалась с телефонными мошенниками за последние полгода, каждый десятый понес денежный ущерб в результате их действий. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

57% респондентов заявили, что за последние полгода им звонили телефонные мошенники. Каждый пятый получал от злоумышленников СМСки, 35% с подобным не сталкивались. Чаще всего аферисты звонят москвичам и петербуржцам (70%), а также жителям городов-миллионников (69%).

«Среди самых часто используемых мошенниками «легенд» – предложения банковских услуг (38%), банковские карты (27%), кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%), а также информация о выигрыше призов и медицинские услуги (по 3%)», – сообщается в результатах исследования.

Подавляющее большинство (91%) россиян не понесли ущерба от действий злоумышленников. 9% россиян потеряли денежные средства, из них 6% оценили полученный ущерб как значительный.

Треть респондентов (34%) не исключают, что могут пострадать от действий телефонных мошенников в будущем. 45% считают такое развитие событий маловероятным. 18% опрошенных уверены, что с ними этого никогда не случится.

Больше половины (52%) россиян считают, что бороться с телефонными мошенниками должно государство. Еще 16% возложили эту обязанность на телефонных операторов, по мнению 8% участников опроса, ответственность несут организации, чьими сотрудниками представляются телефонные мошенники.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.21

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