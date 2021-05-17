Мошенники стали в 4 раза чаще звонить от имени госструктур и силовиков

Телефонные мошенники стали намного чаще представляться сотрудниками МВД, Центробанка и других госструктур во время звонков. В апреле подобных звонков стало в 4 раза больше, чем в минувшие зимние месяцы, пишет РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского» и дочернюю Сбербанку компанию BI.ZONE.

«Пик активности пришелся на конец марта и начало апреля. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка», – рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По его словам, в мае мошеннических звонков намного меньше не стало. Специалист предупредил, что мошенники могут держать официальный тон, угрожать ответственностью за отказ сотрудничать. Она часто действуют напористо, чтобы гражданин не успел подумать и действовал на эмоциях.

«Многие люди начинают волноваться, если им звонят из полиции, что играет на руку сценарию злоумышленников», – пояснил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Напомним, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов посоветовал россиянам уточнить у звонящего ФИО, звание, должность и номер кабинета, в котором он работает. Настойчивым мошенникам лучше предложить встретиться лично, на их рабочем месте. Настоящие сотрудники МВД могут пригласить в отделение полиции, а у мошенников нет адреса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.05.21

В Зауралье легковушка спровоцировала ДТП с трактором, тракторист погиб на месте. / Полиция установила личность убийцы трех человек в сквере Екатеринбурга (ФОТО). / На Сахалине прокуратура проверяет жалобы на стекающий в море мазут. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»