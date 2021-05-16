Россиян научили вычислять мошенников одной фразой

Россияне могут отличить мошенников от настоящих сотрудников правоохранительных органов всего после пары вопросов. Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов дал советы, как защитить личные данные от телефонных злоумышленников.

«Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор», – сказал Игнатов в эфире радио Sputnik.

Еще проще – попросить звонящего прислать официальную повестку. Если мошенник продолжает настаивать на передаче личных данных, можно назначить ему встречу.

«Скажите, чтобы вам назвали адрес, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона. Если это представитель правоохранительных органов, у него должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы», – пояснил бывший сотрудник МВД.

Мошенники могут представляться кем угодно, чтобы усыпить бдительность граждан. Так, в Хабаровске перед судом предстанут 13 человек, которые организовали фальшивый медицинский центр. Они с 2016 по 2019 год «находили» у клиентов несуществующие заболевания и выманивали деньги. Следователи нашли 828 потерпевших из разных городов Дальнего Востока, большинство из них – пенсионеры. Ущерб по делу составил 95 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.05.21

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