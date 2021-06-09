Каждый месяц телефонные мошенники крадут у россиян до 5 млрд рублей

Ежемесячно телефонные мошенники похищают со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Средний чек успешной операции злоумышленников составляет около 8 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА «Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в сутки колл-центр мошенников осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков. При этом лишь один звонок из сотни срабатывает, а в половине случаев аферисты не могут дозвониться до жертвы.

По данным Центробанка, в прошлом году почти в два раза выросло число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону.

Ранее проведенный ВЦИОМ опрос показал, что половина россиян считают борьбу с телефонными мошенниками обязанностью государства. При этом более половины жителей России сталкивалась с телефонными мошенниками за последние полгода, каждый десятый понес денежный ущерб в результате их действий.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.06.21

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