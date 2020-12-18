Мошенники обманули россиян на 1,8 млрд рублей с помощью звонков из тюрем

Ущерб от мошеннических звонков, которые совершают заключенные российских колоний, составил 1,8 млрд рублей. Такую оценку озвучил президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов.
«Количество мошеннических звонков в 2020 году, которые зарегистрированы в РФ с территорий колоний и следственных изоляторов, подведомственных ФСИН, из общего объема составляют 3%. Однако ущерб от таких звонков составил уже 1,8 миллиарда рублей», – цитирует Жданова РИА «Новости».
По данным МВД России, за девять месяцев 2020 года 287 тысяч граждан пострадали от действий киберпреступников. Ущерб по таким преступлениям превысил 68 млрд рублей.
В прошлом году в России зарегистрировали 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 18.12.20
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