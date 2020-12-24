За год телефонные мошенники выманили у россиян 150 млрд рублей

По итогам 2020 года объем потерь жителей России от телефонных и онлайн-мошенников составит почти 150 млрд рублей. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками BrandMonitor.

Эксперты подсчитали, что наибольшую сумму – 66 млрд рублей – аферисты заполучили, выдавая себя за представителей банков и снимая деньги через банкоматы. 46,5 млрд рублей было похищено посредством предложений фиктивных медицинских услуг. Еще 18,6 млрд рублей злоумышленникам принесли фишинговые сайты и мнимые интернет-магазины, приводит данные исследования газета «Коммерсантъ».

При этом самыми дорогостоящими для жертв мошенников оказались разговоры с фиктивными медработниками – в среднем заработок злоумышленников составил более 50 тысяч рублей с человека. Лже-работники банков получали в среднем почти 27 тысяч рублей за один раз с карт обманутых или около 15 тысяч через банкоматы.

Как отметили в IT-компании «Крок», мошенники в уходящем году увеличили свою активность в несколько раз. Перед Новым годом, как перед любым большим праздником, активность телефонного мошенничества вырастет еще больше, прогнозируют эксперты.

Ранее президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов сообщил, что ущерб от мошеннических звонков, которые совершают заключенные российских колоний, составил 1,8 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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