«Привести нервную систему в рабочее состояние». Екатеринбургские депутаты выходят с каникул

В Екатеринбургской думе завтра, 18 января, состоится первое рабочее заседание. Комиссия по местному самоуправлению рассмотрит три вопроса, среди них – закрепление за районными администрациями полномочий по противодействию терроризму. Согласно проекту решения думы, администрации районов будут обязаны проводить «информационно-пропагандистские мероприятия» для граждан и обеспечивать антитеррористическую защищенность муниципальных объектов.

Также комиссия по МСУ внесет правки в положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Екатеринбургской городской думы». По большей части изменения в документе будут техническими. Из интересного – публичные страницы думы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» впервые указаны как источники официальной информации.

Активность соцсетей городской думы действительно стала более заметной. Например, на днях во «ВКонтакте» был опубликован видеоролик с впечатлениями горожан о первой рабочей неделе после выхода с праздничных каникул. В том числе высказалась депутат Любовь Боркова: «Первая неделя – это, наверное, неделя раскачки. Приводим свою успокоенную нервную систему в рабочее состояние. Потихонечку готовимся к заседанию думы, к заседаниям комиссий. То есть, в рабочем плане живем».

Напомним, в сентябре 2023 года пройдут выборы нового созыва Екатеринбургской думы. Ранее «Новый День» писал, чем будут заниматься депутаты в последнюю сессию нынешнего созыва.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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