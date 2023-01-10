Кодекс этики, работа волонтеров и подготовка к 300-летию Екатеринбурга. Чем займутся городские депутаты перед выборами

Екатеринбургская дума выйдет с зимних каникул 18 января – в этот день соберутся несколько постоянных комиссий. Первое пленарное заседание думы состоится уже 24 января, где депутаты рассмотрят поправки в положение о районных администрациях города. Чем еще будут заниматься народные избранники до окончания полномочий созыва – в обзоре «Нового Дня».

В феврале городская дума заслушает доклады о защите прав потребителей и волонтерской деятельности, а также рассмотрит отчет начальника УМВД Екатеринбурга за 2022 год. Пока неясно, кто именно будет отчитываться перед депутатами, так как глава УМВД Игорь Озеров незадолго до Нового года подал в отставку. Кроме того, дума собирается внести правки в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Ответственной за этот вопрос станет думская комиссия по местному самоуправлению.

В марте запланировано всего два пленарных заседаниях, и на них депутаты рассмотрят положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Екатеринбургской городской думы» и заслушают годовой отчет о работе муниципальной счетной палаты.

Второй месяц весны будет насыщенным для городских депутатов. Им предстоит вновь разбираться с проблемным вопросом нелегальных киосков, оценить исполнение муниципальной программы по развитию физкультуры и спорта, а также уточнить положение о городских опросах и предоставлении муниципальных преференций. К концу апреля депутаты планируют заслушать доклад мэрии о подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. В мае будет рассмотрен вопрос об организации летней оздоровительной кампании для детей.

Также весной дума будет решать несколько бюджетных вопросов: окончательное подведение финансовых итогов 2022 года и контроль за исполнением бюджета за первый квартал 2023 года. Принятие первой корректировки бюджета-2023 намечено на 6 июня.

Последнее заседание нынешнего состава Екатеринбургской думы запланировано на 20 июня. В этот день депутаты заслушают годовой отчет главы Екатеринбурга Алексея Орлова и официально назначат выборы восьмого созыва, которые пройдут 10 сентября 2023 года. В Екатеринбурге пока действует смешанная система выборов, по которой половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам. Однако мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее намекал, что пропорции могут измениться.

Стоит отметить, что представленный план работы думы на первое полугодие 2023 года предварительный. Депутаты могут самостоятельно вносить дополнительные вопросы в повестку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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