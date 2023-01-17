В СОСПП прогнозируют снижение инвестиций в жилое строительство

Ближе к середине 2023 года будет наблюдаться сокращение инвестиций в жилое строительство. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей по строительству Андрей Бриль.

«Будет медленное сокращение инвестиций ближе к середине 2023 года, потому что в таких темпах и таких объемах строить… Девелоперам пока не очень понятно, что будет с платежеспособным спросом», – заявил эксперт.

Одновременно Бриль отметил, что сейчас складываются хорошие перспективы на рынке промышленной недвижимости. «Раз у нас заявлен курс на импортозамещение, причем не декларативный, а вызванный необходимостью жизни, значит, придется промышленную недвижимость строить, даже если когда-то мы не очень хотели, – сказал он. – Эти проекты довольно длительные, но специалисты видят, что тенденция к росту имеется. Что касается рынка офисов, то здесь без особых перемен, в последнее время их строили мало».

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2022 года правительство РФ утвердило Стратегию развития строительства и ЖКХ до 2030 года. Согласно документу, в плановом периоде планируется на 20% обновить жилой фонд в стране и нарастить обеспеченность жильем с 27,8 кв. м на человека до 33,3 квадрата. При базовом сценарии в 2024 году в стадии строительства будут находиться 111 млн кв. м жилья, в 2030 и 2035 годах – по 140 млн. Ввод готового жилья в 2024 году ожидается на уровне 94 млн квадратов, а в 2030 и 2035 годах – 120 млн.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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