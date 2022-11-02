Правительство приняло Стратегию развития ЖКХ и строительства до 2030 года

К 2030 году объемы строительства в России увеличатся, а сроки сдачи квартир снизятся за счет отмены излишних административных требований. Такие параметры заложены в Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее документ, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Власти намерены и дальше развивать льготные ипотечные программы, уменьшать число административных процедур, обновлять коммунальную инфраструктуру. Среди задач в сфере строительства и ЖКХ также значится цифровизация строительных процессов.

К 2030 году ипотечные кредиты должны стать доступны для 60% российских семей, особенно в части строительства частных домов. К 2030 году планируется выдача 500 тыс. таких кредитов. Сроки инвестиционно-строительного цикла к этому времени планируется снизить на 30% к уровню 2019 года, а число согласований и стартовых документов – вдвое.

Планируется на 20% обновить жилой фонд в стране и нарастить обеспеченность жильем с 27,8 кв. м на человека до 33,3 квадрата. При базовом сценарии в 2024 году в стадии строительства будут находиться 111 млн кв. м жилья, в 2030 и 2035 годах – по 140 млн. Ввод готового жилья в 2024 году ожидается на уровне 94 млн квадратов, а в 2030 и 2035 годах – 120 млн.

Правительство проработало и рискованный сценарий с учетом возможных негативных ситуация в экономике. В этом сценарии плановые показатели снижены по сравнению с базовыми, но все равно показывают рост.

Правительство направит 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года. 37 млрд поступит в субъекты уже в 2022 году.

В октябре власти продлили действие программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

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