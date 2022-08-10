Правительство выделит 150 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Правительство РФ направит 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили в пресс-службе кабмина.

«До конца 2023 года на эти цели будет направлено 150 млрд рублей. Из них 37 млрд поступит в 2022 году и 113 млрд – в 2023 году», – говорится в сообщении. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Эти средства планировалось выделить до конца 2025 года, но власти решили ускорить строительство и реконструкцию необходимых объектов. Региональные организации получат деньги в виде долгосрочных займов на обновление очистных сооружений, систем тепло- и водоснабжения.

ФНБ предоставит деньги под 3% годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ составит до 80%.

В конце 2021 года в Госдуме заявили, что около 40% коммунальных сетей в России нужно срочно менять. А есть территории, где проблема стоит гораздо острее.

Москва, Наталья Рязанова

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