Госдума: почти половину коммунальных сетей в стране нужно срочно менять

Около 40% коммунальных сетей в России нужно срочно менять, заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его мнению модернизацию ЖКХ-инфраструктуры нужно начинать с устаревших котельных.

«40% – это очень много, если умножить на средства. Потребуется несколько триллионов рублей. Есть территории, где проблема стоит гораздо острее. Логично было бы нам сегодня начать готовить программу по модернизации именно котельных», – цитирует депутата «Интерфакс».

В думском комитете напомнили о возможности привлекать инвесторов к решению региональных задач. Чаще всего желающие вложить деньги находятся, как только в субъект поступают федеральные средства.

Правительство выделит регионам 16,3 млрд рублей в качестве кредитов для модернизации инфраструктуры. Самый большой транш из Фонда ЖКХ – 12,3 млрд рублей отправится в Татарстан на строительство систем водоснабжения и канализации, рассказали в пресс-службе российского кабмина.

Москва, Наталья Рязанова

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