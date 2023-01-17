Екатеринбургские единороссы не получали рекомендаций отказаться от отдыха за рубежом

Екатеринбургские депутаты от «Единой России» не получали рекомендаций отказаться от заграничных поездок. «Таких обсуждений – официальных и неофициальных – у нас не было», – сообщила «Новому Дню» руководитель фракции ЕР в думе Ира Овчинникова.

Напомним, после скандалов с новогодними фото депутатов, отдохнувших на зарубежных курортах, власти некоторых российских регионов неофициально запретили чиновникам и депутатам выезжать за пределы России, даже в «дружественные страны». В том числе такие рекомендации получили депутаты от «Единой России» в заксобрании Свердловской области. Информацию «Новому Дню» подтвердили в региональном отделении партии. «В связи со сложившейся военно-политической ситуацией в стране и мире депутатам фракции «Единая Россия» даны рекомендации воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации. Это не запрет, а именно рекомендация», – пояснили в пресс-службе СРО ЕР.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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