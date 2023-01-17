Для региональных чиновников ввели негласный запрет на отдых за границей

После скандалов с новогодними фото депутатов, отдохнувших на зарубежных курортах, власти некоторых российских регионов негласно запретили чиновникам и депутатам выезжать за пределы России. Официально ограничить для них выезд за границу невозможно, по сути это «настоятельная рекомендация», которая уже действует во многих регионах, пишет газета «Коммерсантъ». Подобная практика уже действует в Тамбовской области, Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии и еще в ряде регионов.

Накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» региональным депутатам и чиновникам «воздержаться от поездок в зарубежные страны». Комментируя поездку члена фракции ЕР в вологодском заксобрании Дениса Долженко в Дубай, глава региона заявил, что в такое «сложное для страны время» недопустимо проводить отпуск на люксовых курортах и «публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии». Губернатор призвал чиновников и депутатов «посвятить все свое рабочее время» поддержке земляков, участвующих в военной операции на Украине

11 января глава Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». В документе сказано, что всем лицам, которые имеют отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков.

Как отметил глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский, ограничить выезд чиновников и депутатов за границу официально невозможно, поскольку у региональных властей отсутствуют соответствующие полномочия, но «все понимают, что означает эта рекомендация».

Депутатам из Тамбовской области также выдана рекомендация воздержаться от поездок за пределы России, в том числе в «дружественные страны». Об этом сообщил глава фракции ЕР в Тамбовской облдуме Юрий Плужников.

Устная рекомендация не выезжать за границу существует в Марий Эл, сообщили изданию в пресс-службе главы республики. Аналогичные негласные запреты, по сведениям источников газеты, введены в Чувашии и Северной Осетии, заявили «Ъ» источники. В Брянской области эта рекомендация действует еще с февраля 2022 года.

Руководитель фракции «Единой России» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник, наоборот, считает, что выезд за рубеж – это «личное дело каждого». «Проблема не в том, что кто-либо куда-то выезжает. Аморально выкладывать это в публичное пространство и кичиться своим отпуском, возможностями», – отметил он.

По его словам, перед Новым годом до всех членов ЕР был доведен «кодекс единороссов», где «все четко прописано: никакого фешена, никаких гламурных тусовок, дорогих автомобилей». «Запрета на выезд за границу нет, но нужно себя вести прилично и отдавать отчет в собственных действиях», – заключил Крупник.

Напомним, в новогодние праздники два региональных депутата подверглись резкой критике из-за отпуска за рубежом. Курский губернатор Роман Старовойт выразил возмущение после появления в интернете видео из Мексики, на котором беспартийный депутат областной думы Максим Васильев наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом. Еще один скандал возник из-за публикации селфи депутата вологодского парламента Дениса Долженко в Дубае. Зарубежные поездки парламентариев не обошел вниманием первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Первого он назвал «дерьмом» и призвал сдать депутатский мандат, второго пообещал выгнать из партии. Однако Васильев слагать полномочия отказался, а Долженко и вовсе не состоял в ЕР.

Москва, Наталья Петрова

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