Близ берега Верх-Исетского пруда нашли труп бешеной собаки

В Екатеринбурге – подтвержденный случай бешенства у собаки. Неподалеку от Верх-Исетского пруда, на Фролова, 65, был найден труп животного, специалисты Свердловской областной ветеринарной лаборатории установили диагноз. О хозяине собаки ничего не известно.

«Администрация Верх-Исетского района информирует жителей, выгуливающих собак и других домашних животных на территории обнаружения больного животного и прилегающих улицах, о необходимости вакцинации своих питомцев. Профилактика бешенства и меры борьбы с ним заключаются в ежегодной вакцинации непродуктивных животных против бешенства. Только привитая от бешенства собака (кошка) дает гарантию, что вы лично и ваши знакомые не будете получать уколы против бешенства!» – прокомментировали в пресс-службе Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Там также рассказали, что государственная ветеринарная служба города проводит бесплатную вакцинацию животных отечественной вакциной. Жители Верх-Исетского района могут обратиться в Верх-Исетскую районную ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных (ул. Красноуральская, 2) ежедневно с 9:00 до 18:30, телефон 300-84-00.

За первые полгода 2022 года дикие и домашние животные покусали 6105 человек в Свердловской области. Диагноз «бешенство» у животных подтвержден в 16 случаях, при этом в 14 случаях – у диких животных.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/773207.html

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»